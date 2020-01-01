США прекращает выдачу виз во всех посольствах

Выдача виз приостановлена на неопределенное время.

Соединенные Штаты приостановили выдачу виз во всех странах. Данная мера связанна с распространением коронавирусной инфекции в мировых масштабах. Об этом говорится на официальном сайте Государственного департамента США.

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Как сообщается, с 20 марта на неопределенный срок приостановлена выдача иммиграционных и неиммиграционных виз во всех посольствах и консульствах США.

В ответ на серьезные мировые проблемы, связанные с пандемией COVID-19, Государственный департамент временно приостанавливает обычные визовые услуги во всех посольствах и консульствах США. Посольства и консульства отменят все обычные визы для иммиграционных и неиммиграционных виз с 20 марта 2020 года. Если позволяют ресурсы, посольства и консульства будут продолжать предоставлять срочные и не срочные визовые услуги, - говорится в сообщении.

Отмечается, что услуги остаются доступными для граждан США. Также данная мера не распространяется на программу безвизового въезда в страну.

Напомним, ранее сообщалось, что Индия аннулировала все туристические визы. Туристические визы будут заморожены с 13 марта до 15 апреля. Ограничения не коснутся дипломатических виз, виз ООН и международных организаций, рабочих и проектных виз.

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