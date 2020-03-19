РФ не пойдет на уступки в нефтяной войне - Bloomberg

Российские власти продолжат гнуть свою линию в нефтяном вопросе, несмотря на дальнейшее падение цен на нефть и сокращение доходов, пишут СМИ.

Власти Россия не пойдут на уступки в нефтяной войне с Саудовской Арваией, пишет агентство Bloomberg.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между странами хорошие отношения и никакой нефтяной войны нет. А снижение цен на нефть он объяснил негативными обстоятельствами на рынке.

По данным источников издания, что даже стоимость барреля нефти ниже 20 долларов не заставит власти РФ изменить позицию.

Как сообщается, в Кремле уверены, что способны выиграть нефтяную войну, потому что заблаговременно создали достаточные резервы для этого.

При этом отмечается, что Москва не ожидала, что Эр-Рияд ответит таким образом и была неприятно удивлена обрушением нефтяного рынка, но по-прежнему считают, что продержатся дольше, чем Саудовская Аравия и партнеры.

Как сказано в материале, королевство очень долго терпело нарушения Россией взятых на себя обязательств по добыче, но отказ Москвы поддержать дополнительные сокращения вызвал гнев.

В то же время, глава Роснефти Игорь Сечин заявил, Россия не занимается демпингом на рынке нефти, пишут РИА Новости.

"Мы не демпингуем, в отличии от них. Поэтому наша эффективность, может, даже и выше", - сказал Сечин.

"Мы видим вмешательство ряда политических факторов, а не экономики. Кто-то будет наращивать сокращение, кто-то будет увеличивать, наоборот, добычу. И это все раскачивает. ОПЕК+, конечно, вносил свою лепту в балансировку рынка", - добавил Сечин.

Как сообщает Reuters, на текущей неделе все тендеры на Urals завершились безрезультатно. Трейдеры предлагают российскую нефть со скидкой в 3-4 доллара, но покупателей нет.

Как пишет издание ИА Красная Линия, российскую нефть с европейского рынка выжимает Саудовская Аравия, предлагая скидки на свою нефть до $6-10 за баррель. Для России же это означает коллапс экспортной выручки в марте и, скорее всего, в апреле.

Авторы издания считают, что единственное решение для России – предлагать на свою нефть еще большую скидку, чем Саудовская Аравия, продавая ее в итоге по $15-16 за баррель. Российские компании оказались не готовы к массовым срывам контрактов с трейдерами. Прогнозы Роснефти и других нефтекомпаний не сбылись. Правительство срочно разрабатывает новый пакет стабилизационных мер.

Напомним, после отказа России и Казахстана снизить добычу нефти, Саудовская Аравия объявила о скидках на свое сырье. Это спровоцировало падение котировок на нефть почти на треть – до 31 доллара за баррель.

Минфин РФ ожидает, что бюджет в 2020 году может лишиться почти 3 трлн рублей ($37,5 млрд) доходов от продажи нефти из-за низких цен - Urals подешевела ниже 19 долларов за баррель.

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