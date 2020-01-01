Италия обновила рекорд по смертности от COVID-19

За последние сутки в Италии зафиксировали 627 случаев смерти от коронавируса. Число погибших в стране превысило четыре тысячи.

Всего в Италии 37860 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Италии зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса: погибли 627 человек, всего в стране умерли уже 4032 человека. Об этом сообщило министерство здравоохранения Италии.

Также, 5129 человек вылечились после заражения - это на 689 больше, чем было вчера (415 человек).

Всего в Италии 37860 пациентов с коронавирусом - на 4670 человек больше, чем накануне.

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Общее количество случаев коронавируса, которые включит умерших и тех, кто вылечился, достигло 47021.

Наиболее пострадавший северный регион Ломбардия остается в критической ситуации, именно там фиксируют больше всего смертей.

Накануне сообщалось, что Италия обогнала Китай по смертности от COVID-19. За 19 марта в Италии зафиксировали 427 новых случаев смерти от коронавируса. Всего в стране погибли 3405 человек, а в Китае - 3245.

При этом коммуна в Италии поборола COVID-19, тестируя всех подряд. В городке на коронавирус тестировали всех подряд - и тех, у кого были симптомы, и тех, кто симптомов не проявлял.

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