COVID-19: в Испании медикам указали, кого спасать в первую очередь

Испанские больницы загружены, поэтому медики не могут оказать помощь всем. Этическое пособие должно помочь медикам расставить приоритеты.

В Испании подготовили пособие, кого из пациентов спасать в первую очередь

Из-за загруженности испанских больниц пациентами с коронавирусом медикам подготовили этическое пособие, призванное помочь врачам выбрать между спасением нескольких пациентов в критическом состоянии. Об этом сообщает El Pais в пятницу, 20 марта

Например, в Мадриде заполненность отделов интенсивной терапии приближается к критической, а количество новых случаев продолжает расти.

Для таких случаев Испанская ассоциация медицины интенсивной терапии и медиков, занимающихся больными коронавирусом (La Sociedad Espa~nola de Medicina Intensiva Cr'itica y Unidades Coronarias) выпустила этические рекомендации, кого из пациентов спасать, если помочь всем невозможно.

Медикам советуют отдавать предпочтение тем, у кого больше шансов выжить. При этом возраст не является решающим фактором. Главным критерием являются шансы на выживание, независимо от возраста пациента - этот подход действовал и до пандемии коронавируса, утверждают в центре.

Директор Центра экстренной координации Министерства здравоохранения Испании отмечает, что в связи с большой нагрузкой на отделы интенсивной терапии необходимы более жесткие критерии при принятии решений о госпитализации.

Напомним, что накануне Италия обновила рекорд по смертности от COVID-19. За последние сутки в Италии зафиксировали 627 случаев смерти от коронавируса. Число погибших в стране превысило четыре тысячи.

Также сообщалось, что Китай поделился с Украиной опытом профилактики эпидемии COVID-19. Китайские эксперты также рассказали о инспекционных и карантинных мероприятиях для граждан, а также транспортировки товаров во время пандемии.

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