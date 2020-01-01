Число заболевших COVID-19 в Африке превысило 600 человек

Коронавирус зафиксировали уже в 34 странах на континенте, при этом число таких случаев все еще меньше, чем в других частях мира.

В Африке коронавирус зафиксировали уже у более чем 600 человек telegraph.co.uk

В Африке случаи COVID-19 зафиксировали в 34 странах, число заболевших превышает 600 человек. Об этом сообщает региональное представительство ВОЗ в Африке в пятницу, 20 марта.

"По состоянию на 19 марта в 34 странах Африки было подтверждено более 600 случаев COVID-19 по сравнению с 147 случаями неделю назад. Хотя в регионе в последнее время наблюдалось значительное увеличение числа подтвержденных случаев заболевания, число таких случаев все еще меньше, чем в других частях мира", - сказано в сообщении.

В Африке на данный момент проживает самое молодое население мира, а для COVID-19 более уязвимы пожилые люди, но предварительный анализ показывает, что люди с сопутствующими заболеваниями подвергаются более высокому риску инфицирования.

Напомним, что ранее Италия обновила рекорд по смертности от COVID-19. За последние сутки в Италии зафиксировали 627 случаев смерти от коронавируса. Число погибших в стране превысило четыре тысячи.

Также сообщалось, что в Испании от коронавируса скончались больше тысячи человек. Всего в Испании заразились почти 20 тысяч человек, из них 1141 находится в отделении интенсивной терапии. Еще 1588 пациентов выздоровели.

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