Число зараженных во Франции выросло

Треть заразившихся и госпитализированных во Франции составляют люди пожилого возраста, которым за 65 лет. Среди умерших пациентов к этой возрастной группе относятся 87%.

За сутки во Франции умерли 450 человек

Число заразившихся COVID-19 во Франции выросло за сутки с 10 995 до 12 612 человек, при этом число умерших увеличилось с 372 до 450. Об этом в пятницу, 20 марта, на пресс-конференции, которую транслировал телеканал CNews, заявил генеральный директор Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон.

"Число инфицированных, как показывают проведенные тесты, достигло 12 612, при этом госпитализированы 5 226 человек, в реанимации находятся 1 297 человек, 450 умерли", - сказал эпидемиолог.

По словам Саломона, вирус по Франции распространяется очень быстро, особенно в метрополиях. Также, он призвал население неукоснительно соблюдать меры гигиены и не покидать свои квартиры.

Ежедневно во Франции проводятся более 50 тысяч проверок на вирус.

С вечера пятницы власти начинают компенсировать 100% финансовых затрат граждан на консультации с врачами через интернет.

Ранее посольство Украины во Франции рекомендовало украинским гражданам, находящимся в стране или собирающимся ее посетить, соблюдать рекомендации по мерам защиты от заражения новым коронавирусом.

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