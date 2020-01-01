В ближайшее время понадобится 150 миллионов тестов - ВОЗ

По последним данным, в мире заразились свыше 240 тысяч человек, зафиксировано около 10 тысяч летальных исходов.

Всемирная организация здравоохранения уже распределила между странами 1,5 миллиона лабораторных тестов на COVID-19, однако в будущем будет необходимо в 100 раз больше. Об этом заявил в пятницу, 20 марта, на пресс-конференции директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Это анализ на случай развития ситуации по наименее благоприятному сценарию, но это цифры, на которые мы должны ориентироваться", - подчеркнул он.

По словам Райана, доставлять тесты туда, где они необходимы организации очень сложно, так как многие страны перекрыли воздушное пространство и наземные границы.

"Однако ситуация не безнадежна, - добавил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям. - Достигнута договоренность с производителями в Китае, чтобы значительно пополнить склады в Дубае. И эта работа продолжится".

Ранее в ВОЗ заявили, что темп распространения инфекции вырос. Также, начались первые тесты вакцины от COVID-19.

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