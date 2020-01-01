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В ближайшее время понадобится 150 миллионов тестов - ВОЗ

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По последним данным, в мире заразились свыше 240 тысяч человек, зафиксировано около 10 тысяч летальных исходов.
Миру потребуется больше тестов на коронавирус
Миру потребуется больше тестов на коронавирус

Всемирная организация здравоохранения уже распределила между странами 1,5 миллиона лабораторных тестов на COVID-19, однако в будущем будет необходимо в 100 раз больше. Об этом заявил в пятницу, 20 марта, на пресс-конференции директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Это анализ на случай развития ситуации по наименее благоприятному сценарию, но это цифры, на которые мы должны ориентироваться", - подчеркнул он.

По словам Райана, доставлять тесты туда, где они необходимы организации очень сложно, так как многие страны перекрыли воздушное пространство и наземные границы.

"Однако ситуация не безнадежна, - добавил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям. - Достигнута договоренность с производителями в Китае, чтобы значительно пополнить склады в Дубае. И эта работа продолжится".

Ранее в ВОЗ заявили, что темп распространения инфекции вырос. Также, начались первые тесты вакцины от COVID-19. 

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Теги: ВОЗ, тесты, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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