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Зараженных COVID-19 в мире более 234 тысяч человек

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За последние сутки в мире коронавирусом заразились 24 тысячи человек, умерли более одной тысячи.
Число летальных случаев выросло
Число летальных случаев выросло

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 234 тысяч человек, скончались около 10 тысяч. Об этом 21 марта, в субботу, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Согласно последним данным, всего в мире зарегистрированы 234 073 случая заражения коронавирусом, из них 104 тысячи выявлены в Европе.

Жертвами инфекции уже стали 9 840 человек.

Количество инфицированных в материковом Китае составляет на сегодняшний день 81 300 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана ВОЗ пандемией. 

Ученые Центра системных наук и инженерии при Университете Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering) в США создали сайт, на котором можно в реальном времени отслеживать распространение коронавируса Covid-19 на планете.

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Теги: смерть, ВОЗ, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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