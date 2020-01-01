Власти Аргентины требуют, чтоб больной COVID-19 заплатил 700 тысяч долларов

Кроме того, аргентинцу грозит до 15 лет тюрьмы за то, что, якобы, умышленно заразил коронавирусом других людей.

С аргентинца с коронавирусом требуют 700 тысяч за поездку на пароме

Власти аргентинской столицы намерены потребовать компенсацию в размере 700 тысяч долларов с аргентинца, который сел на паром, который следовал в Аргентину, хотя, предположительно, знал, что заразился коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу, 20 марта, телеканал Todo Noticias.

По версии чиновников, инфицированный Лука Сингерман сел на паром в уругвайском городе Колония, хотя знал, что инфицирован. Когда же факт его заражения вскрылся, было принято решение поместить всех 423 пассажиров судна, которые ехали вместе с ним, в карантин в отелях Буэнос-Айреса.

Власти города планируют подать в суд на молодого человека с требованием компенсировать средства, которые были потрачены на изоляцию остальных пассажиров парома. Кроме того, молодому человеку грозит до 15 лет тюрьмы за то, что он подверг опасности здоровье других людей.

Отец же Сингермана утверждает, что его сын не знал о болезни, когда садился на паром. По его словам, молодой человек узнал о диагнозе, когда уже находился на судне, тогда же сообщил об этом капитану.

К настоящему времени в стране выявлено 158 заболевших, три человека умерли.

Ранее ВОЗ сообщила, что число заболевших коронавирусом в мире превысило 234 тысяч человек, скончались около 10 тысяч.

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