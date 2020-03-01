КНДР совершила третий пуск ракет в 2020 году

Наканун лидер Северной Кореи Ким Чен ЫН лично командовал учениями реактивной артиллерии.

Северная Корея произвела очередной, уже третий в єтом году пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

По данным Reuters, ракеты были выпущены рано утром в море у восточного побережья Корейского полуострова в районе Сончона, провинция Северный Пхенган.

"Такие военные действия Северной Кореи крайне неуместны в то время, когда COVID-19 создает трудности во всем мире", - заявили в Сеуле и призывали Пхенян к "немедленному прекращению" запусков.

Как сообщает агентство Кyodo, министр обороны Японии Таро Коно заявил что Северная Корея выпустила как минимум две баллистические ракеты малой дальности. Они пролетели от 300 до 400 км и не достигли исключительной экономической зоны страны в Японском море.

Аналогичные пуски КНДР провела 2 и 9 марта. В прошлом году КНДР осуществляла ракетные пуски 13 раз.

Накануне сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен ЫН лично командовал учениями реактивной артиллерии.

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