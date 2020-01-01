Новых случаев COVID-19 в Китае не фиксируют три дня

Третий день подряд на территории страны фиксируют только случаи заболевания у приехавших из-за рубежа.

За минувшие сутки в Китае зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусом, все - у прибывших из-за рубежа, сообщается на сайте Госкомздрава КНР.

Так, 14 заболевших выявлено в Пекине, в Шанхае - девять, в провинции Гуандун - семь, Фуцзянь - четыре, Чжэцзян, Шаньдун, Шэньси - по два, Сычуань - один. Всего насчитывается 269 инфицированных коронавирусом, прибывших в Китай из-за границы.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались семь человек, все - в провинции Хубэй.

Всего число жертв коронавируса в стране составило 3255 человек, зарегистрировано 81008 случаев заболевания.

Курс лечения проходят около 6 тысяч человек, состояние 1,9 тысячи больных оценивается как тяжелое. Более 71,7 тысячи пациентов выздоровели и покинули медучреждения.

На территориях КНР вне материковой части страны зарегистрировано 408 случаев заболевания: в Гонконге - 256 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 17, на Тайване - 135 (два случая смерти).

Отметим, Италия обогнала Китай по смертности от COVID-19 еще позавчера. За 19 марта в Италии зафиксировали 427 новых случаев смерти от коронавируса. Всего в стране погибли 3405 человек, а в Китае - 3245.

А 20 марта в Италии снова зафиксировали рекордную смертность от коронавируса - за сутки умерли 627 человек, всего в стране умерли уже 4032 человека. Общее количество случаев коронавируса, которые включает умерших и тех, кто вылечился, достигло 47021.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet