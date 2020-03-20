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Коронавирус обнаружили в Белом доме

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Положительный тест сдал сотрудник офиса вице-президента США. Пенс и Трамп с ним не контактировали.
Коронавирус обнаружили в Белом доме

Коронавирус обнаружили у сотрудник офиса вице-президента США Майка Пенса. Об этом заявила пресс-секретарь вице-президента Кэти Миллер, сообщает CNBC.

"Ни президент Трамп, ни вице-президент Пенс не имели тесных контактов с этим человеком", - заверила она.

Накануне вечером Офис Пенса получил уведомление о положительном тесте на коронавирус среди своего персонала.

По словам пресс-секретаря вице-президента, сейчас проводится отслеживание контактов инфицированного сотрудника.

Всего в США коронавирусом заболели более 19 тысяч человек, 250 из них усмерли, а 147 выздоровели.

По данным СМИ, в администрации Трампа работают над планом на случай, если пандемия коронавируса затянется на 18 месяцев или дольше.

 

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Теги: США, Белый Дом, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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