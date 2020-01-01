Вакцина от COVID-19: заразиться согласились 20 тысяч волонтеров

Выбранных добровольцев заразят не коронавирусом, а схожими инфекциями. За это они получат по 3500 фунтов.

В мире массово разрабатывают вакциону от нового коронавируса Getty Images

Подопытными для создания вакцины от коронавируса согласились стать более 20 тысяч человек, пишет The Wall Street Journal.

Добровольцы записались в программу исследования британской группы hVIVO. Уточняется, что поскольку для лечения вызванной коронавирусом пневмонии еще не найдено гарантированных препаратов, волонтеров заразят не SARS-CoV-2, а схожими вирусами того же семейства.

После заражения испытуемые проведут на карантине две недели. За участие в опытах каждому выплатят по 3500 британских фунтов.

Напомним, 17 марта в США четырем волонтерам ввели новую вакцину. Всего волонтеров будет 45, а испытания будут длиться больше года.

Всего в мире, по данным ВОЗ, разрабатывается не менее 20 вакцион от COVID-19.

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