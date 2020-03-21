“У нас дефицит”: РФ попросила у Беларуси еды

Лукашенко сделал резкое заявление.

Россия обратилась к Беларуси с просьбой о поставках продуктов питания. Всему виной ситуация в условиях пандемии коронавируса. "Сверхдержава" не может прокормить свое население.

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Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БелТА.

Лукашенко заявил, что в магазинах Беларуси достаточно продуктов питания, в отличие от соседней России.

У нас достаточно продуктов. Россияне когда закрыли границу, ретейлеры их обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит. Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая, - сказал Лукашенко.

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Напомним, Лукашенко рассказал анекдот о коронавирусе и Жириновском. Белорусский лидер рассказал анекдот о Жириновском, который раскритиковал его совет предохраняться от коронавируса с помощью водки.

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