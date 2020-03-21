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“У нас дефицит”: РФ попросила у Беларуси еды

Комментариев: 5
Лукашенко сделал резкое заявление.
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
kremlin.ru

Россия обратилась к Беларуси с просьбой о поставках продуктов питания. Всему виной ситуация в условиях пандемии коронавируса. "Сверхдержава" не может прокормить свое население.

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Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БелТА.

Лукашенко заявил, что в магазинах Беларуси достаточно продуктов питания, в отличие от соседней России.

У нас достаточно продуктов. Россияне когда закрыли границу, ретейлеры их обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит. Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая, - сказал Лукашенко.

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Напомним, Лукашенко рассказал анекдот о коронавирусе и Жириновском. Белорусский лидер рассказал анекдот о Жириновском, который раскритиковал его совет предохраняться от коронавируса с помощью водки.

 

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Теги: Лукашенко, Путин, РФ, продукты
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Комментариев (5)
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ВосставшийИзБана    21.03.2020, 15:08
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
А что, нефть не съедобная?
ВосставшийИзБана    21.03.2020, 15:09
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Ах да! Я совсем забыл. Она же с хлорорганикой.
ПродувКротов    21.03.2020, 14:48
Оценка:  +11
ПродувКротов
Нет смысла на россию поставлять еду. Все равно все бульдозерами подавят.
MykRom    21.03.2020, 14:43
Оценка:  +11
MykRom
Как паз хотел о бунтах спросить. Но февраль прошёл, а до ноября далеко.
ЗаелоПластинку    21.03.2020, 14:39
Оценка:  +11
ЗаелоПластинку
Krotol2, ты там о голодных бунтах мечтал? Вперед!
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