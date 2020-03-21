В Италии за сутки почти 800 жертв коронавируса

Число инфицированных в Италии составляет 42681 человек – на 4871 больше, чем сутки ранее.

За последние сутки в Италии скончались почти 800 инфицированных коронавирусом COVID-19. Это новый антирекорд с момента начала пандемии, жертвами которой в стране стали 4825 человек, сообщил в субботу, 21 марта, глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

"К сожалению, сегодня у нас 793 умерших. Но я хочу подчеркнуть, что мы не делим на умерших "с коронавирусом" и умерших "от коронавируса", – сказал Боррелли.

В северной области Ломбардия скончались 3095 человек, в Эмилии-Романье – 715, в Венето – 257, Лигурии – 125. В остальных регионах Италии жертв существенно ниже.

Общее число инфицированных в Италии на данный момент составляет 42681 – на 4871 больше, чем днем ранее.

Ранее итальянские инфекционисты определили заболевания, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.

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