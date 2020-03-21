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В Италии за сутки почти 800 жертв коронавируса

Комментариев: 5
Число инфицированных в Италии составляет 42681 человек – на 4871 больше, чем сутки ранее.
В Италии стремительно растет число жертв пандемии
В Италии стремительно растет число жертв пандемии

За последние сутки в Италии скончались почти 800 инфицированных коронавирусом COVID-19. Это новый антирекорд с момента начала пандемии, жертвами которой в стране стали 4825 человек, сообщил в субботу, 21 марта, глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

"К сожалению, сегодня у нас 793 умерших. Но я хочу подчеркнуть, что мы не делим на умерших "с коронавирусом" и умерших "от коронавируса", – сказал Боррелли.

В северной области Ломбардия скончались 3095 человек, в Эмилии-Романье – 715, в Венето – 257, Лигурии – 125. В остальных регионах Италии жертв существенно ниже.

Общее число инфицированных в Италии на данный момент составляет 42681 – на 4871 больше, чем днем ранее.

Ранее итальянские инфекционисты определили заболевания, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.

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Теги: Италия, смерть, эпидемия, жертвы, пандемия, умер, погибли, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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КульныйПэрэць    21.03.2020, 21:09
Оценка:  -5
КульныйПэрэць
Бабуля,теперь понятно с каких именно ников ты всем инакомыслящим лепишь минусы с помощью приложения Multifox.Но у тебя ведь сотня аккаунтов как минимум.Ты не переживай,скоро и к тебе заявится коронавирус.И мучения твои прекратятся.
WTF2wtf    21.03.2020, 21:02
Оценка:  +8
WTF2wtf
Такое впечатление, что Китай просто стал скрывать свои реальные данные, чтобы приглушить панику и снова начать работать ...
WTF2wtf    21.03.2020, 21:04
Оценка:  +5
WTF2wtf
Они уже месяц практически не показывают новые случаи заражения, только "скромные" корректировки старых данных ...
КульныйПэрэць    21.03.2020, 20:24
Оценка:  -11
КульныйПэрэць
Всё идёт к тому что и у нас в течении месяца такое начнётся.И тогда умрут сотни тысяч человек.Но Зе и Ко видимо только этого и ждут с нетерпением.Ведь ЧП они не вводят.Опыт других стран наших дураков ничему так и не научил.
WTF2wtf    21.03.2020, 20:59
Оценка:  +8
WTF2wtf
Boxerogos-Анбитоб-Антираб-Антиб ес-ФайныйДрузяка-КудлатыйКыць-С ерыйКыць-КульныйПэрэць (и т.д.)
- шизоид украинофоб из раши,
тебе только нахyй скакать,
вечный путинский скакун по аккаунтам ...
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