В России под медконтролем более 36 тысяч человек из-за коронавируса

Почти все заболевшие россияне в последние две недели посещали страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

За последние сутки в России зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 18 регионах. Общее число инфицированных достигло 306, более 36 тысяч человк под медконтролем. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные оперативного штаба в субботу 21 марта.

Из заболевших за последние сутки наибольшее количество человек зарегистрировано в Подмосковье (17), за ним следуют Москва (6), Татарстан (5), Нижегородская область (4), Свердловская область (3), по двое в Тульской, Калининградской областях, Санкт-Петербурге, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае, по одному в Рязанской, Курганской, Челябинской областях, Ставропольском, Красноярском, Хабаровском краях, Ханты-Мансийском автономном округе.

Было установлено, что большинство заболевших в последние две недели посещали страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу – Италию, Австрию, Германию, Францию, Испанию, Чехию. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

За последние сутки выздоровели четыре человека: трое в Москве и один в Московской области. За весь период выписано 16 человек, из них 13 граждан России, двое граждан КНР, один гражданин Италии.

Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 36540 человек.

Напомним, за сутки 20 марта коронавирусом COVID-19 в мире заболели более 30 тысяч человек, скончались – почти 1400. Общее число инфицированных превысило 275 тысяч человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet