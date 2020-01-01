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Трамп написал письмо Ким Чен Ыну

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Американский лидер отметил усилия главы КНДР для защиты населения от COVID-19 и предложил помощь США.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп направил письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну, в котором предложил помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщило агентство ЦТАК.
 
Подчеркивается, что в личном письме американский лидер пояснил свой план развития взаимоотношений между Северной Кореей и США и выразил намерение сотрудничать в борьбе с эпидемией.
 
"Он впечатлен мерами, которые предпринимает Ким Чен Ын для защиты населения страны от нового коронавируса", - говорится в сообщении.
 
В республике на данный момент не зафиксировано ни одного случая заражения, однако для принятия профилактических мер Всемирная организация здравоохранения, Красный Крест и Врачи без границ получили разрешение от ООН на поставки в КНДР медицинских товаров и оборудования.
 
С начала февраля власти КНДР отменили регулярные международные авиарейсы и отправку пассажирских поездов в Китай и Россию, сотрудникам иностранных посольств рекомендовали не покидать территории представительств и дипломатического квартала Пхеньяна.
 
Въезд иностранцев на территорию Северной Кореи и их выезд из страны были полностью прекращены.
 
При этом МИД КНДР уведомил иностранные посольства о продлении карантинных мер после 1 марта на неопределенный срок.

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Теги: Северная Корея, Трамп, КНДР, Дональд Трамп, Коронавирус, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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