COVID-19 в Африке: первые зараженные в Эритрее и Уганде
На территории Эритреи и Уганды зафиксировали первые случаи заражения новым коронавирусом.
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксировали в Эритрее. Об этом 21 марта сообщило министерство информации страны.
Отмечается, что зараженный - 39-летний гражданин Эритреи с видом на жительство в Норвегии.
Он прибыл в международный аэропорт Асмэры из Норвегии в субботу. Симптомы заболевания были выявлены при проверке в аэропорту. Позже заражение подтвердил повторный тест.
Также о первом случае коронавируса информировало министерство здравоохранения Уганды.
"В Уганде подтвержден первый случай COVID-19. Коронавирус подтвержден у 36-летнего угандийца, прибывшего из Дубая в 2.00 сегодня 21 марта 2020 года, рейсом Ethiopian Airlines", - говорится в сообщении министерства в Twitter.
Мужчину изолировали, список его контактов установлен.
Uganda confirms 1st case of COVID-19.— Ministry of Health- Uganda (@MinofHealthUG) March 21, 2020
The confirmed case is a 36 year old Ugandan male who arrived from Dubai at 2:00am today, Saturday 21 March 2020 aboard Ethiopian airlines. He presented with symptoms of high fever and poor appetite. #STAYSAFEUG pic.twitter.com/He8a35Iq8U
Ранее сообщалось, что первый случай коронавируса выявили в Нигере.
В Африке проживает самое молодое население мира, а для COVID-19 более уязвимы пожилые люди. Однако более высокому риску инфицирования подвергаются люди с сопутствующими заболеваниями.
На данный момент коронавирус зафиксировали в более 30 африканских странах.
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