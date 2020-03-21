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COVID-19 в Африке: первые зараженные в Эритрее и Уганде

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На территории Эритреи и Уганды зафиксировали первые случаи заражения новым коронавирусом.
В Африке распространяется коронавирус
В Африке распространяется коронавирус
 
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксировали в Эритрее. Об этом 21 марта сообщило министерство информации страны.
 
Отмечается, что зараженный - 39-летний гражданин Эритреи с видом на жительство в Норвегии.
 
Он прибыл в международный аэропорт Асмэры из Норвегии в субботу. Симптомы заболевания были выявлены при проверке в аэропорту. Позже заражение подтвердил повторный тест.
 
Также о первом случае коронавируса информировало министерство здравоохранения Уганды.
 
"В Уганде подтвержден первый случай COVID-19. Коронавирус подтвержден у 36-летнего угандийца, прибывшего из Дубая в 2.00 сегодня 21 марта 2020 года, рейсом Ethiopian Airlines", - говорится в сообщении министерства в Twitter.
 
Мужчину изолировали, список его контактов установлен.
 
 
В Африке проживает самое молодое население мира, а для COVID-19 более уязвимы пожилые люди. Однако более высокому риску инфицирования подвергаются люди с сопутствующими заболеваниями.
 
На данный момент коронавирус зафиксировали в более 30 африканских странах.
 
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Теги: Африка, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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