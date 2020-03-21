COVID-19 в Африке: первые зараженные в Эритрее и Уганде

На территории Эритреи и Уганды зафиксировали первые случаи заражения новым коронавирусом.

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксировали в Эритрее. Об этом 21 марта сообщило министерство информации страны.

Отмечается, что зараженный - 39-летний гражданин Эритреи с видом на жительство в Норвегии.

Он прибыл в международный аэропорт Асмэры из Норвегии в субботу. Симптомы заболевания были выявлены при проверке в аэропорту. Позже заражение подтвердил повторный тест.

Также о первом случае коронавируса информировало министерство здравоохранения Уганды. "В Уганде подтвержден первый случай COVID-19. Коронавирус подтвержден у 36-летнего угандийца, прибывшего из Дубая в 2.00 сегодня 21 марта 2020 года, рейсом Ethiopian Airlines", - говорится в сообщении министерства в Twitter. Мужчину изолировали, список его контактов установлен. Uganda confirms 1st case of COVID-19.



The confirmed case is a 36 year old Ugandan male who arrived from Dubai at 2:00am today, Saturday 21 March 2020 aboard Ethiopian airlines. He presented with symptoms of high fever and poor appetite. #STAYSAFEUG pic.twitter.com/He8a35Iq8U — Ministry of Health- Uganda (@MinofHealthUG) March 21, 2020

В Африке проживает самое молодое население мира, а для COVID-19 более уязвимы пожилые люди. Однако более высокому риску инфицирования подвергаются люди с сопутствующими заболеваниями.