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В Италии закрывают почти все производство

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В стране будут выпускать только продукцию первой необходимости. Ограничения не касаются работы продуктовых магазинов и аптек.
Очередь за продуктами в Италии
Очередь за продуктами в Италии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии всех производственных предприятий в стране, не производящих продукцию первой необходимости. Об этом он сообщил 21 марта в обращении к нации, которое транслировалось в Facebook.

"Мы решили закрыть во всей Италии всю производственную деятельность, гарантируя только продукцию первой необходимости", - подчеркнул Конте.
 
По его словам, санитарное чрезвычайное положение перерастает в чрезвычайное экономическое положение.
 
"Но мы справимся", - добавил премьер.
 
Мера будет действовать до 3 апреля. При этом Конте указал, что ограничения не касаются работы продуктовых магазинов, аптек почтовых отделений, банков и общественного транспорта.
 
За последние сутки в Италии скончались почти 800 инфицированных COVID-19. Общее число инфицированных превысило 53,5 тысячи, из них 4825 скончались.
 
Напомним, с 10 марта власти страны ввели строгие карантинные меры, в том числе запрет на передвижение населения. Позже были закрыты магазины, за исключением продуктовых и аптек, а также бары и рестораны.

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Теги: Италия, производство, карантин, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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