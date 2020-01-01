Системе здравоохранения Испании грозит крах - эксперты

В открытом письме правительству 69 ученых призвали еще сильнее ограничить свободу передвижения в стране.

Группа известных эпидемиологов, молекулярных биологов и других ученых опубликовала в субботу, 21 марта, открытое письмо правительству Испании, в котором предупредила о неминуемом крахе испанской системы здравоохранения в случае, если не будет произведена "тотальная" изоляция людей.

По мнению авторов, необходимо еще сильнее ограничить свободу передвижения.

В качестве конкретной меры в письме предлагается разрешить поездки на работу только людям, занятым в системе обеспечения основными продуктами жизнедеятельности. В противном случае неизбежный крах системы здравоохранения может произойти уже "в районе 25 марта".

В Испании, начиная с 15 марта, введен режим чрезвычайного положения.

Жителям 47-миллионной страны предписывается покидать свои дома лишь в исключительных случаях, к которым власти отнесли покупку продуктов, посещение аптеки или больницы, а также поездку на работу.

Нарушителям грозят серьезные денежные штрафы или даже тюремное заключение. Меры введены сроком на две недели, для их продления необходимо согласие парламента.

Страна, 18% населения которой старше 65 лет, уже серьезно пострадала от пандемии коронавируса.

К утру субботы, 21 марта, минздрав Испании зафиксировал более 25 тысяч заразившихся и около 1300 скончавшихся в результате распространения COVID-19.

Эпицентром остается автономное сообщество Мадрид, центром которого является одноименная столица страны.

На этот регион, по данным Минздрава, приходится почти 9000 случаев заражения и около 800 умерших.

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