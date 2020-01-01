Системе здравоохранения Испании грозит крах - эксперты
В открытом письме правительству 69 ученых призвали еще сильнее ограничить свободу передвижения в стране.
Группа известных эпидемиологов, молекулярных биологов и других ученых опубликовала в субботу, 21 марта, открытое письмо правительству Испании, в котором предупредила о неминуемом крахе испанской системы здравоохранения в случае, если не будет произведена "тотальная" изоляция людей.
По мнению авторов, необходимо еще сильнее ограничить свободу передвижения.
В качестве конкретной меры в письме предлагается разрешить поездки на работу только людям, занятым в системе обеспечения основными продуктами жизнедеятельности. В противном случае неизбежный крах системы здравоохранения может произойти уже "в районе 25 марта".
В Испании, начиная с 15 марта, введен режим чрезвычайного положения.
Жителям 47-миллионной страны предписывается покидать свои дома лишь в исключительных случаях, к которым власти отнесли покупку продуктов, посещение аптеки или больницы, а также поездку на работу.
Нарушителям грозят серьезные денежные штрафы или даже тюремное заключение. Меры введены сроком на две недели, для их продления необходимо согласие парламента.
Страна, 18% населения которой старше 65 лет, уже серьезно пострадала от пандемии коронавируса.
К утру субботы, 21 марта, минздрав Испании зафиксировал более 25 тысяч заразившихся и около 1300 скончавшихся в результате распространения COVID-19.
Эпицентром остается автономное сообщество Мадрид, центром которого является одноименная столица страны.
На этот регион, по данным Минздрава, приходится почти 9000 случаев заражения и около 800 умерших.
Источник: Русская служба DW
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