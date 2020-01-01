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Системе здравоохранения Испании грозит крах - эксперты

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В открытом письме правительству 69 ученых призвали еще сильнее ограничить свободу передвижения в стране.
В Испании предрекли крах системы здравоохранения
В Испании предрекли крах системы здравоохранения
 
Группа известных эпидемиологов, молекулярных биологов и других ученых опубликовала в субботу, 21 марта, открытое письмо правительству Испании, в котором предупредила о неминуемом крахе испанской системы здравоохранения в случае, если не будет произведена "тотальная" изоляция людей.
 
По мнению авторов, необходимо еще сильнее ограничить свободу передвижения.
 
В качестве конкретной меры в письме предлагается разрешить поездки на работу только людям, занятым в системе обеспечения основными продуктами жизнедеятельности. В противном случае неизбежный крах системы здравоохранения может произойти уже "в районе 25 марта".
 
В Испании, начиная с 15 марта, введен режим чрезвычайного положения.
 
Жителям 47-миллионной страны предписывается покидать свои дома лишь в исключительных случаях, к которым власти отнесли покупку продуктов, посещение аптеки или больницы, а также поездку на работу.
 
Нарушителям грозят серьезные денежные штрафы или даже тюремное заключение. Меры введены сроком на две недели, для их продления необходимо согласие парламента.
 
Страна, 18% населения которой старше 65 лет, уже серьезно пострадала от пандемии коронавируса.
 
К утру субботы, 21 марта, минздрав Испании зафиксировал более 25 тысяч заразившихся и около 1300 скончавшихся в результате распространения COVID-19.
 
Эпицентром остается автономное сообщество Мадрид, центром которого является одноименная столица страны.
 
На этот регион, по данным Минздрава, приходится почти 9000 случаев заражения и около 800 умерших.
 

Источник: Русская служба DW

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Теги: здравоохранение, Испания, проблемы, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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