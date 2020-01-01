В мире на самоизоляции почти миллиард людей - СМИ

Около миллиарда людей в 35 странах мира вынуждены находиться дома из-за угрозы COVID-19.

Жители Испании на балконах во время карантина

Около миллиарда людей по всему миру находятся в самоизоляции, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Такие подсчеты на 21 марта представило AFP

По информации агентства, около миллиарда людей вынуждены находиться дома в 35 странах мира, в том числе 600 миллионов, которые в обязательном порядке не могут покидать свои дома из-за правительственных запретов.Речь идет о странах, чьи правительства официально ввели ограничения на передвижение.

В Европе наиболее жесткие ограничения действуют в Италии, Франции, Бельгии, Испании, Австрии.

Несмотря на заверения президента США Дональда Трампа в том, что его страна "выигрывает войну" против коронавируса, отдельные штаты резко ужесточили ограничения, а Нью-Джерси последовал примеру Калифорнии и Иллинойса, призвав жителей оставаться дома.

Больше всего COVID-19 грозит пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, однако Всемирная организация здравоохранения предупредила, что существует риск и для молодых людей.

"Сегодня у меня есть послание для молодежи: вы не непобедимы. Этот вирус может положить вас в больницу на несколько недель - или даже убить", - заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet