В мире на самоизоляции почти миллиард людей - СМИ
Около миллиарда людей в 35 странах мира вынуждены находиться дома из-за угрозы COVID-19.
Около миллиарда людей по всему миру находятся в самоизоляции, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Такие подсчеты на 21 марта представило AFP.
По информации агентства, около миллиарда людей вынуждены находиться дома в 35 странах мира, в том числе 600 миллионов, которые в обязательном порядке не могут покидать свои дома из-за правительственных запретов.Речь идет о странах, чьи правительства официально ввели ограничения на передвижение.
В Европе наиболее жесткие ограничения действуют в Италии, Франции, Бельгии, Испании, Австрии.
Несмотря на заверения президента США Дональда Трампа в том, что его страна "выигрывает войну" против коронавируса, отдельные штаты резко ужесточили ограничения, а Нью-Джерси последовал примеру Калифорнии и Иллинойса, призвав жителей оставаться дома.
Больше всего COVID-19 грозит пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, однако Всемирная организация здравоохранения предупредила, что существует риск и для молодых людей.
"Сегодня у меня есть послание для молодежи: вы не непобедимы. Этот вирус может положить вас в больницу на несколько недель - или даже убить", - заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус.
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