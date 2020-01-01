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В мире на самоизоляции почти миллиард людей - СМИ

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Около миллиарда людей в 35 странах мира вынуждены находиться дома из-за угрозы COVID-19.
Жители Испании на балконах во время карантина
Жители Испании на балконах во время карантина
 
Около миллиарда людей по всему миру находятся в самоизоляции, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Такие подсчеты на 21 марта представило AFP.
 
По информации агентства, около миллиарда людей вынуждены находиться дома в 35 странах мира, в том числе 600 миллионов, которые в обязательном порядке не могут покидать свои дома из-за правительственных запретов.Речь идет о странах, чьи правительства официально ввели ограничения на передвижение.
 
В Европе наиболее жесткие ограничения действуют в Италии, Франции, Бельгии, Испании, Австрии.
 
Несмотря на заверения президента США Дональда Трампа в том, что его страна "выигрывает войну" против коронавируса, отдельные штаты резко ужесточили ограничения, а Нью-Джерси последовал примеру Калифорнии и Иллинойса, призвав жителей оставаться дома.
 
Больше всего COVID-19 грозит пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, однако Всемирная организация здравоохранения предупредила, что существует риск и для молодых людей.
 
"Сегодня у меня есть послание для молодежи: вы не непобедимы. Этот вирус может положить вас в больницу на несколько недель - или даже убить", - заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус.
 

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Теги: мир, запрет, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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