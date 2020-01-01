Трамп снова упрекнул Китай из-за коронавируса

Американский лидер заявил, что КНР - очень скрытная страна, которая вовремя не предупредила США об угрозе COVID-19.

Президент США Дональд Трамп заявил, что властям Китая нужно было предупредить Вашингтон о последствиях распространения коронавируса на 2-3 месяца раньше. Такое мнение он выразил 21 марта, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, сообщает ТАСС

"Я очень уважаю эту страну (Китай), ее лидера, он мой друг. Я бы хотел, чтобы они сообщили нам об этом раньше. Мы ничего не знали, пока он (коронавирус) не начал распространяться", - указал Трамп.

Американский лидер отметил, что было бы замечательно узнать о COVID-19 заранее.

"У нас не было этого времени. Китай -очень скрытная страна, к сожалению", - посетовал он.

По словам президента США, "заблаговременное предупреждение" со стороны Пекина позволило бы американским врачам подготовиться к распространению инфекции в стране.

По данным СМИ, разведсообщество США еще в январе и феврале предупреждало власти о том, что вспышка инфекции может перерасти в пандемию и угрожает стране.

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