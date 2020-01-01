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Трамп снова упрекнул Китай из-за коронавируса

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Американский лидер заявил, что КНР - очень скрытная страна, которая вовремя не предупредила США об угрозе COVID-19.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что властям Китая нужно было предупредить Вашингтон о последствиях распространения коронавируса на 2-3 месяца раньше. Такое мнение он выразил 21 марта, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, сообщает ТАСС.
 
"Я очень уважаю эту страну (Китай), ее лидера, он мой друг. Я бы хотел, чтобы они сообщили нам об этом раньше. Мы ничего не знали, пока он (коронавирус) не начал распространяться", - указал Трамп.
 
Американский лидер отметил, что было бы замечательно узнать о COVID-19 заранее.
 
"У нас не было этого времени. Китай -очень скрытная страна, к сожалению", - посетовал он.
 
По словам президента США, "заблаговременное предупреждение" со стороны Пекина позволило бы американским врачам подготовиться к распространению инфекции в стране.
 
По данным СМИ, разведсообщество США еще в январе и феврале предупреждало власти о том, что вспышка инфекции может перерасти в пандемию и угрожает стране.
 
Ранее Трамп заявил, что действия властей Китая привели к пандемии коронавируса.
 
Напомним, США стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусом. 
 

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Теги: США, Китай, пандемия, Трамп, Дональд Трамп, предупреждение
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Источник: korrespondent.net

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