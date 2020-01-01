В Китае шесть жертв и 46 случаев COVID-19

Из всех случаев заражения за сутки 45 - ввозные. Также за субботу, 21 марта, скончались шесть человек и выздоровели 504 пациента.

В Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 81 054, из них 3261 пациент скончался, 72 244 излечились. Об этом 22 марта сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

За последние сутки в Китае выявили 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 45 – ввозные. Скончались шесть человек, выздоровели 504 пациента.

Из 45 ввозных случаев заражения: 14 - в Шанхае, 13 – в Пекине, семь – в провинции Гуандун, три - в провинции Фуцзянь, два – в провинции Цзянсу и по одному в провинциях Хэбэй, Чжэцзян, Цзянси, Шаньдун и Сычуань.

Общее число ввозных случаев заражения достигло 314.

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