В Греции задержали митрополита за службу во время карантина

Митрополит открыл Храм Распятия в городке Хора на острове Китира и начал приглашать прихожан на службу.

Материалы заведенного против священника дела будут переданы в прокуратуру

Полиция в Греции задержала митрополита Кифирского Серафима за нарушение запрета на службы в храмах, которое было введено во время карантина против распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает газета Vima Orthodoxias.

В пятницу, 20 марта, Серафим открыл Храм Распятия в городке Хора на острове Китира и начал приглашать прихожан на службу.

После задержания в полицейском участке митрополит рассказал, что до него еще не дошел циркуляр архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима, в котором запрещалось проводить богослужения.

На священнослужителя был составлен протокол, а сам он отпущен. В полиции Серафима предупредили, что при следующем подобном нарушении его отдадут под суд.

При этом материалы заведенного против него дела будут переданы в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Греции наказали нарушителей мер карантина. Полиция арестовала более 140 человек, которые, несмотря на запрет, открыли кафе, таверны и парикмахерские.

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