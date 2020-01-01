В Италии рассказали о причинах высокой смертности от COVID-19

Итальянские медики озвучили две главные причины высокой смертности от коронавируса в стране.

Научный советник министра здравоохранения Италии, профессор Вальтер Ричкарди призвал не сравнивать количество смертельных исходов от коронавирусной болезни в Китае и Италии. Об этом он заявил в интервью итальянскому каналу TPI 20 марта, сообщает издание "Гордон"

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"Если сравнивать смертность в Италии и Китае, кажется, что показатели в Италии зашкаливают, но если сравнивать Ломбардию и Хубэй (регионы, где находились эпицентры вспышки в двух странах), то окажется, что в Китае эпидемия охватила территорию, где проживает 60 млн жителей, "а это означает, что эпицентр эпидемической вспышки столь же велик, как и в Ломбардии, и что соотношение и динамика примерно одинаковые", - отметил он.



Ричкарди считает, что основная причина высокой смертности в Италии – средний возраст населения и, соответственно, средний возраст пациентов. Второй причиной он назвал подход к регистрированию причин летальных исходов.

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По информации американской общественной организации "Справочное бюро населения", Италия находится на втором месте в мире после Японии по показателям среднего возраста жителей страны. Из 60,34 млн - 22,8% (или 13,76 млн) граждане старше 65 (Украина в этом списке занимает 32 место).



Ричкарди подчеркнул, что средний возраст заболевших COVID-19 в Италии – 63 года, а в китайском городе Ухань – 46 лет.



Кроме того, в Италии коронавирус стал прямой причиной фатальных исходов. По информации Национального института здоровья (ISS), лишь у 12% умерших COVID-19 был прямой причиной смерти, у остальных заболевших было как минимум одно сопутствующее заболевание.



Напомним, около миллиарда людей в 35 странах мира вынуждены находиться дома из-за угрозы COVID-19.

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