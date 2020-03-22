Меркель накупила вина и туалетной бумаги

Канцлер пришла в супермаркет Берлина без респиратора или маска, но оплатила свои покупки кредитной картой.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время карантина из-за Covid-19 пришла в супермаркет Hit Ullrich в Берлине за продуктами без респиратора, сообщает Bild.

По информации СМИ, сначала она пошла к овощным полкам, затем к деликатесам.

В корзине для продуктов политика, помимо туалетной бумаги и мыла, были четыре бутылки вина Ricossa, а расплатилась на кассе она кредитной картой.

Одета Меркель была в привычный для себя синий брючный костюм.

Напомним, в Германии за сутки на 36% возросло число зараженных коронавирусом и превысило 12 тысяч человек.

Ранее глава немецкого Института вирусологии Роберта Коха заявил, что пандемия коронавируса может продлиться два года.

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