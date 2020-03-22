Хорватию всколыхнуло мощное землетрясение
В хорватской столице Загребе в воскресенье, 22 марта, произошло землетрясение, в результате которого есть разрушения в центре города, сообщает местное издание Vijesti.
По данным европейского сейсмологического агентства EMSC, его магнитуда составила 5,3 и задела большую территорию к северу от Загреба. Эпицентр находился в 7 километрах от города на глубине 10 километров.
Очевидцы утверждают, что из-за подземных толчков на некоторых зданиях образовались трещины, были повреждены крыши и стены. Улицы засыпало обломками бетонных плит. Затронуло землетрясение и собор Загреба - верхушка одного из двух его шпилей была повреждена.
В некоторых районах города не было электричества и воды.
#Croatia Hit by 6.0-Magnitude Earthquake
According to preliminary reports, the tremor hit north of Zagreb - the country's capital and largest city. At the moment, there is no official information about casualties or major damage, inflicted by the quake.#Earthquake #TMTV pic.twitter.com/Ekmms8amkb
#Croatia Hit by 6.0-Magnitude Earthquake
Информации о жертвах пока нет. Тем временем представитель МВД страны заявил в комментарии государственной телерадиокомпании HRT, что есть раненые.
Наканунне в Индонезии на курортном острове Бали произошло землетрясение магнитудой 6,6 балла. Его эпицентр находился в 173 километрах от района Северный Кута на глубине 10 километров.
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