Карантин в Италии: В Милане парки заполонили зайцы

Жительница Милана Сабрина Баронио опубликовала фотографии диких зайцев в одном из местных парков, которые свободно разгуливают из-за отсутствия людей на улицах, сообщаетCorriera dela Serra.

По ее словам, в прошлом здесь уже видели зайцев, но обычно по вечером или по ночам. Теперь животные появляются среди бела дня и даже не боятся сирен скорой помощи, которые в эти дни звучат постоянно.

"Конечно, есть красота природы, которая возвращается, которая восстанавливает мир. Но для меня это прежде всего тревожно. Когда я делала эти снимки (20 марта), я насчитала 25 животных. В промышленной зоне. Средь бела дня. И пространство, которое я сфотографировала, довольно мало. К настоящему времени зайцы все время здесь, если вы приблизитесь, они не испугаются. Повседневная жизнь теперь такова. Это апокалиптическая сцена...Люди исчезают с улиц во время войны, голода...", - сказала она.