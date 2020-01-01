Карантин в Италии: В Милане парки заполонили зайцы
Жительница Милана Сабрина Баронио сфотографировала десятки зайцев в зеленой зоне в северо-западных пригородах города.
Жительница Милана Сабрина Баронио опубликовала фотографии диких зайцев в одном из местных парков, которые свободно разгуливают из-за отсутствия людей на улицах, сообщаетCorriera dela Serra.
По ее словам, в прошлом здесь уже видели зайцев, но обычно по вечером или по ночам. Теперь животные появляются среди бела дня и даже не боятся сирен скорой помощи, которые в эти дни звучат постоянно.
"Конечно, есть красота природы, которая возвращается, которая восстанавливает мир. Но для меня это прежде всего тревожно. Когда я делала эти снимки (20 марта), я насчитала 25 животных. В промышленной зоне. Средь бела дня. И пространство, которое я сфотографировала, довольно мало. К настоящему времени зайцы все время здесь, если вы приблизитесь, они не испугаются. Повседневная жизнь теперь такова. Это апокалиптическая сцена...Люди исчезают с улиц во время войны, голода...", - сказала она.
Милан - столица Ломбардии, региона, который больше всего страдает от вспышки коронавируса. Вчера здесь запретили физические упражнения на улице и даже в одиночку.
Напомним, что в Италии решили закрыть все предприятия, которые не относятся к жизненно необходимым сферам.
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