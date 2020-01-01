Меркель отправилась на карантин

Сразу же после объявления о решительных общегерманских мерах по ограничению контактов Меркель сообщили, что в пятницу она общалась с врачом, у которого обнаружили коронавирус.

Канцлер Германии Ангела Меркель пойдет на карантин из-за контакта с больным коронавирусом врачом, сообщил представитель Меркель Штеффен Зайберт, пишет DW.

По его словам, сразу же после объявления о решительных общегерманских мерах по ограничению контактов Меркель сообщили, что в пятницу она общалась с врачом, у которого обнаружили коронавирус.

"Даже на домашнем карантине канцлер будет продолжать выполнять официальную деятельность", - подчеркнул Зайберт.

Перед этим федеральное правительство Германии совместно с руководством 16 федеральных земель страны запретили собираться в общественных местах больше чем двум лицам.