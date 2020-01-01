Меркель отправилась на карантин
Сразу же после объявления о решительных общегерманских мерах по ограничению контактов Меркель сообщили, что в пятницу она общалась с врачом, у которого обнаружили коронавирус.
Канцлер Германии Ангела Меркель пойдет на карантин из-за контакта с больным коронавирусом врачом, сообщил представитель Меркель Штеффен Зайберт, пишет DW.
По его словам, сразу же после объявления о решительных общегерманских мерах по ограничению контактов Меркель сообщили, что в пятницу она общалась с врачом, у которого обнаружили коронавирус.
"Даже на домашнем карантине канцлер будет продолжать выполнять официальную деятельность", - подчеркнул Зайберт.
Перед этим федеральное правительство Германии совместно с руководством 16 федеральных земель страны запретили собираться в общественных местах больше чем двум лицам.
Исключения из этого правила предусмотрены только для членов семей и лиц, проживающих в одном доме.
Кроме того, в общественных местах гражданам необходимо соблюдать минимальное расстояние друг от друга в 1,5, а лучше два метра. Канцлер ФРГ также назвала "неприемлемыми" коллективные празднования на улице или в помещениях.
В то же время жителям ФРГ разрешено выходить на улицу, чтобы совершить покупки в магазинах, аптеках, посетить врача, добраться до работы, заниматься спортом на открытом воздухе и тому подобное.
Меркель сообщила, что во время совещания с руководителями федеральных земель было согласовано закрытие целого ряда учреждений, которые представляют прежде всего сферу услуг. Речь идет о косметических салонах, парикмахерских, тату-салонах и тому подобном. Так же будут закрытыми для обслуживания клиентов на месте кафе, рестораны, закусочные и другие заведения питания. Впрочем, еду и напитки можно будет покупать на вынос или с возможностью доставки.
Канцлер отметила, что эти меры продлятся минимум две недели. Штрафные меры будут применять в случае повторных нарушений введенных ограничений.
Напомним, что ранее Меркель видели в супермаркете Hit Ullrich в Берлине, она пришла за продуктами без респиратора.
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