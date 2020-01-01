В Италии рекорд по вылечившимся от коронавируса

Упало количество новых зарегистрированных заражений - за последние сутки число диагностированных больных увеличилось на 5560 человек днем раньше рост составлял 6557 человек.

За минувшие сутки количество погибших в Италии в связи с коронавирусом существенно выросло, но темпы роста уменьшились по сравнению с прошлыми днями, вылечилось от болезни рекордное количество человек - 952 за сутки, об этом говорится в ежедневной статистике, обнародованной итальянским департаментом гражданской защиты, сообщает Европейская правда.

Так, суммарное количество погибших в Италии с диагнозом коронавирус достигло 5476 человек, за прошедшие 24 часа оно увеличилось на 651 человека. Этот рост меньше, чем за предыдущие сутки, когда было зарегистрировано 793 смерти из-за коронавируса.

Наибольшую смертность по-прежнему, продемонстрировал северный регион Ломбардия (361 погибший в сутки, 3456 суммарно), однако и там уровень смертности существенно упал по сравнению с предыдущим днем, когда в Ломбардии было зарегистрировано 546 смертей.

Последующие дни должны подтвердить, является ли эта тенденция устойчивой.

Произошлео и существенный рост числа тех, кто вылечился: их число достигло 7024 человек (на 952 больше, чем накануне). Такие высокие темпы держатся уже второй день подряд - ранее от коронавируса излечилось 943 человека.

Также упали количество новых зарегистрированных заражений - за последние сутки число диагностированных больных увеличилось на 5560 человек, днем раньше рост составлял 6557 человек.