Чехия прогнозирует закрытие границ стран ЕС на два года

В Чехии действует режим чрезвычайной ситуации и введен общенациональный карантин. В больницы госпитализировано 74 заразившихся, из которых 19 находятся в отделениях интенсивной терапии.

Председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации в связи с распространением коронавируса в Чехии, заместитель министра здравоохранения республики Роман Прымула прогнозирует, что границы государств - членов Евросоюза могут остаться закрытыми в течение двух лет. Об этом он заявил в воскресенье, 22 марта, пражскому телеканалу Prima.

"Закрытие границ и связанные с этим ограничения поездок по Европе может растянуться на предстоящие один-два года, - отметил Прымула. - Развитие ситуации в европейских странах приобретает неприятную тенденцию. И многие месяцы уйдут для улучшения обстановки", - отметил Прымула.

По его словам, Чехия приняла все возможные жесткие меры для пресечения распространения коронавируса. В то же время, необходимо пресечь угрозу новых волн эпидемии. А для этого, по мнению чиновника, нужно не допустить массового въезда в республику граждан из Италии, Франции, Германии, Испании и других стран, в которых находится наибольшее количество заразившихся.

В Чехии с первого марта, когда было объявлено о появлении в республике коронавируса, диагностировано 1 120 случаев заражения. За текущей день было выявлено 125 инфицированных. Шестеро выздоровели.

Ранее Канцлер Германии Ангела Меркель ушла на карантин из-за контакта с больным коронавирусом врачом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet