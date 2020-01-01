Хорватия: последствия землетрясения
При землетрясении в хорватском Загребе пострадали 17 человек. Об этом, в воскресенье, 22 марта, сообщает агентство Associated Press.
Среди раненых оказался 15-летний подросток. Его состояние оценивается как критическое.
Пострадал и знаменитый Загребский собор: был разрушен один из двух его шпилей.
"Самое большое количество объектов и автомобилей повреждены в самом центре города. Поврежден также Загребский кафедральный собор", - говорится в сообщении правоохранительных органов.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что произошедшее землетрясение оказалось самым мощным для столицы за последние 140 лет.
“Повреждены внешние фасады зданий, фиксируются внутренние повреждения. Призываем всех к бдительности, - отметил политик. - Имеется информация об одном тяжело пострадавшем ребенке, находящемся в больнице в Клайчево. На данный момент другой информации о пострадавших нет. Мы привлекли хорватскую армию и все службы города Загреба, чтобы немедленно начать восстановление поврежденных зданий в городе", - заявил Пленкович.
Напомним, в воскресенье утром в хорватском Загребе произошло землетрясение, за которым последовало еще несколько подземных толчков. Городские здания получили серьезные повреждения, на улицах образовались завалы из обломков, некоторые припаркованные машины оказались раздавлены.
Cмотрите фотогалерею: Землетрясение в Хорватии
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