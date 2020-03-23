Почти 300 тысяч человек в мире заразились COVID-19

По данным ежедневного отчета, за последние сутки в мире заразились около 26 тысяч человек, а летальных исходов было выявлено порядка 1600.

Свыше 12 тысяч человек умерли от коронавируса

Общее число заболевших коронавирусом в мире составило 294 110 человек, скончались 12 944. Об этом в воскресенье, 22 марта сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Больше всего заболевших и умерших отмечено в Европейском регионе - соответственно 151 293 и 7 426 случаев. За сутки число заболевших там выросло на 22 752, а умерших - на 1 426.

На втором месте - Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. В нем зафиксировано 94 787 заболевших и 3 438 случаев с летальным исходом.

Согласно информации ВОЗ, по состоянию на 22 марта в Европе больше всего заразившихся было зарегистрировано в Италии - 53 578. Далее следуют Испания - 24 926, Германия - 21 463, Франция - 14 459, Швейцария - 6 077, Великобритания - 5 018, Нидерланды - 3 631, Австрия - 3 024, Бельгия - 2 815. Замыкает первую десятку Норвегия - 1 926.

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