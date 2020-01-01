Чикагский ресторан стал доставлять еду на дом с рулоном туалетной бумаги

Из закупленных накануне рулонов туалетной бумаги, ресторан “пристроил” уже более трети запасов.

Ресторан из Чикаго, США, The BeaconTap решил извлечь выгоду на фоне глобальной истерии из-за туалетной бумаги. Общепит начал поставлять ее вместе с заказами на дом. Об этом сообщает NBC.

Идея с “рулоном-комплиментом” пришла в голову одному из менеджеров заведения. Владелец ресторана Шон Окерлунд сразу связался с поставщиком туалетной бумаги и заказал ее как можно больше, чтобы "сделать приятное клиентам". О новом предложении ресторан сообщил на его странице в Facebook.

“Акция направлена на то, чтобы вернуть людям чувство юмора, утраченное из-за опасности заражения коронавирусом” - объяснил свое решение Окерлунд.

Однако для участия в акции следует выполнить одно условие - заказать еду на вынос не менее чем на 25 долларов.

Ранее житель австралийского Сиднея случайно нашел у себя дома сотни рулонов туалетной бумаги.

Ранее сообщалось, что в США флорист делает букеты из туалетной бумаги. Также Корреспондент писал о том, что ученые объяснили спрос на туалетную бумагу.

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