Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Чикагский ресторан стал доставлять еду на дом с рулоном туалетной бумаги

Комментариев: 0
Из закупленных накануне рулонов туалетной бумаги, ресторан “пристроил” уже более трети запасов.
"Комплимент" от ресторана
"Комплимент" от ресторана
The Beacon Tap /Facebook

Ресторан из Чикаго, США, The BeaconTap решил извлечь выгоду на фоне глобальной истерии из-за туалетной бумаги. Общепит начал поставлять ее вместе с заказами на дом. Об этом сообщает NBC.

Идея с “рулоном-комплиментом” пришла в голову одному из менеджеров заведения. Владелец ресторана Шон Окерлунд сразу связался с поставщиком туалетной бумаги и заказал ее как можно больше, чтобы "сделать приятное клиентам". О новом предложении ресторан сообщил на его странице в Facebook.

“Акция направлена на то, чтобы вернуть людям чувство юмора, утраченное из-за опасности заражения коронавирусом” - объяснил свое решение Окерлунд.

Однако для участия в акции следует выполнить одно условие - заказать еду на вынос не менее чем на 25 долларов.

Ранее житель австралийского Сиднея случайно нашел у себя дома сотни рулонов туалетной бумаги.

Ранее сообщалось, что в США флорист делает букеты из туалетной бумаги. Также Корреспондент писал о том, что ученые объяснили спрос на туалетную бумагу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, туалетная бумага, ресторан, Чикаго, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь