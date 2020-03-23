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Более 200 иранцев скончались в попытке защититься от COVID-19 алкоголем

Комментариев: 2
Такая смертность от "лечения" алкоголем зафиксирована в течение последних недель. Среди жертв - ребенок, которого пытались "обезопасить" родители.
Более 200 иранцев умерли, "лечась" от коронавируса алкоголем
Более 200 иранцев умерли, "лечась" от коронавируса алкоголем
theridgefieldpress.com

В Иране в течение нескольких недель скончались более 200 человек, которые употребляли алкоголь "для профилактики" коронавируса. Об этом сообщает Al Arabiya в понедельник, 23 марта.

"Более 200 человек умерли в Иране в течение последних недель в результате отравления алкоголем, надеясь, что он предотвращает коронавирусную инфекцию", - сказано в сообщении.

Алкоголь в Иране запрещен с 1979 года. Из-за ложных представлений о его свойствах страдают даже дети.

В частности, ребенок потерял зрение и впал в кому после того, как родные дали ему какой-то алкогольный напиток, чтобы "обезопасить" от заражения коронавируса. Издание не уточняет возраст ребенка.

Напомним, что почти 300 тысяч человек в мире заразились COVID-19. По данным ежедневного отчета, за последние сутки в мире заразились около 26 тысяч человек, а летальных исходов было выявлено порядка 1600.

В частности, в Украине зафиксировано еще 16 случаев Covid-19. Всего за последние сутки зафиксировано 114 подозрений на коронавирус.

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Теги: алкоголь, Иран, смерть, отравление, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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СтальнаяКрыса    23.03.2020, 08:12
Оценка:  +2
СтальнаяКрыса
Если ребёнок потерял зрение, это верный признак того что пили технический спирт с большим содержанием метанола. Жалко людей, хотя они и мусульмане.
Негорро    23.03.2020, 08:01
Оценка:  -5
Негорро
У нас таких гораздо больше.Винницкая,Черновецкая,Иван о-Франковская,Львовская...
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