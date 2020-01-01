Греция ввела комендантский час из-за распространения коронавируса

За сутки 22 марта в стране зарегистрировали 94 новых случая, что стало значительным скачком, увеличив общее число случаев до 624.

В Греции вводят комендантский час в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 23 марта.

Уже сегодня утром движение в стране будет ограничено. На улицы будут допускаться только те, кто идет на работу или возвращается с работы, делает покупки в магазине или покупает лекарства, посещает врача.

"Возможно, это последний шаг, который должен быть сделан быстро... Мы не должны доходить до того момента, когда нам придется выбирать, кто живет, а кто умирает", - сказал премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Отмечается, что накануне Греция подтвердила 94 новых случая заболевания, что стало самым большим скачком в течение одного дня. Общее число случаев заболевания увеличилось до 624.

Напомним, что ранее в Греции наказали нарушителей мер карантина. Полиция арестовала более 140 человек, которые, несмотря на запрет, открыли кафе, таверны и парикмахерские.

Также сообщалось, что в Греции задержали митрополита за службу во время карантина. Митрополит открыл Храм Распятия в городке Хора на острове Китира и начал приглашать прихожан на службу.

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