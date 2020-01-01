Нидерланды борются с COVID-19 при помощи смартфонов

Людям на телефоны приходят уведомления с предостережениями о коронавирусе. В стране нет запрета выходить на улицу, но людям рекомендуют самоизолироваться.

К борьбе с COVID-19 в Нидерландах подключили смартфоны

В Нидерландах местным жителям на мобильные телефоны приходят уведомления о чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Укринформ в понедельник, 23 марта.

Таким образом власти напоминают, что в Нидерландах нет запрета выходить на улицу, но призывают без необходимости не оставлять дома.

Также напоминают правила: если хочется погулять под открытым небом, следует соблюдать дистанцию - не подходить к другим людям ближе, чем на 1,5 метра.

"Плохо себя чувствуете? Оставайтесь дома. Защитите себя и окружающих. Вместе - против коронавируса ", - пишут в уведомлениях.

Отметим, что в Нидерландах коронавирусом заразились 4204 человека, 179 скончались.

Напомним, что ранее в Нидерландах стояли огромные очереди за марихуаной. Местные жители торопились купить побольше каннабиса, поскольку магазины закрывались из-за карантина, вызванного коронавирусом.

Также сообщалось, что работницы секс-индустрии в Европе остались без работы из-за коронавируса. Граждане организовали сбор денег в поддержку работниц секс-индустрии, которые остались без работы после того, как из-за коронавируса в стране закрылись все заведения, оказывающие секс-услуги.

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