Нидерланды борются с COVID-19 при помощи смартфонов
В Нидерландах местным жителям на мобильные телефоны приходят уведомления о чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Укринформ в понедельник, 23 марта.
Таким образом власти напоминают, что в Нидерландах нет запрета выходить на улицу, но призывают без необходимости не оставлять дома.
Также напоминают правила: если хочется погулять под открытым небом, следует соблюдать дистанцию - не подходить к другим людям ближе, чем на 1,5 метра.
"Плохо себя чувствуете? Оставайтесь дома. Защитите себя и окружающих. Вместе - против коронавируса ", - пишут в уведомлениях.
Отметим, что в Нидерландах коронавирусом заразились 4204 человека, 179 скончались.
Напомним, что ранее в Нидерландах стояли огромные очереди за марихуаной. Местные жители торопились купить побольше каннабиса, поскольку магазины закрывались из-за карантина, вызванного коронавирусом.
Также сообщалось, что работницы секс-индустрии в Европе остались без работы из-за коронавируса. Граждане организовали сбор денег в поддержку работниц секс-индустрии, которые остались без работы после того, как из-за коронавируса в стране закрылись все заведения, оказывающие секс-услуги.
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