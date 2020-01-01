В Италии коронавирусом заразился каждый пятый медик - ООН

Большинство медиков - женщины, именно они находятся на первой линии борьбы с COVID-19, подчеркнули в организации.

В Италии 20% всего медицинского персонала подверглась заражению коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ООН в понедельник, 23 марта.

"В Италии 20% медперсонала заразились COVID-19", - сказано в сообщении.

Большую часть сотрудников медицинской сферы во всем мире составляют женщины, подчеркивают в организации.

"В глобальном масштабе женщины составляют 70% всех работников сектора здравоохранения. В условиях пандемии они находятся на переднем крае борьбы с COVID-19, и на их плечи ложатся главные тяготы реагирования на разрастающийся кризис", - добавили в ООН.

Напомним, что за сутки в субботу в Италии почти 800 человек скончались от коронавируса.

Также сообщалось, что число жертв COVID-19 в мире приближается к 15000. При этом случаев заражения в мире насчитывается больше 339 тысяч. Больше всего смертей в Италии - 5476.

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