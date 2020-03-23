Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Тысячи украинцев не могут выехать домой из Таиланда

Комментариев: 1
Многие из украинских туристов будут ждать открытия наших границ после 3 апреля, чтобы улететь по уже купленным билетам.
Украинцы подготовят видео для президента
Украинцы подготовят видео для президента
sabaiasia.ru
 
Около двух тысяч украинцев не могут вылететь из Таиланда домой после перекрытия Украиной авиасообщения в связи с карантином, пишет РБК.
 
Наши туристы продлевают визы в Таиланде, что стоит денег. Но намного больше цена перелета ближайший хаб - Дубай, Доху или Стамбул. Это единственная возможность вернуться в Украину, если исходить из инструкции на сайте посольства.
 
"Такую стоимость большинство не может или не хочет себе позволять (учитывая, что у всех билеты уже куплены). До Дубая из Бангкока билет стоит 500-700 долларов на одного, из Дубая до Киева еще 260. Не каждая семья из 3-4 человек такой перелет может себе позволить. В Доху, вроде бы, дороже, или так же", - рассказала украинка Регина в комментарии информагентству.
 
Еще украинцы боятся, что их могут просто не посадить на самолет - говорят, что уже были такие случаи с рейсами в Стамбул и Доху. Они ожидают запуск нескольких рейсов из Таиланда в Украину. Многие остались ждать открытия украинских границ после 3 апреля, чтобы улететь по уже купленным билетам.
 
Украинское посольство рекомендует приобретать билеты, поскольку неизвестно будут ли, когда и откуда дополнительные спецрейсы.
 
В понедельник, 23 марта, наши граждане в Пхукете под офисом миграционной службы планируют записать видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому.
 
Ранее сообщалось, что в Испании на Канарах застряли около 80 украинцев, они оказались в блокаде на курортном острове Тенерифы.
 
Напомним, на курорте в Шри-Ланке застряли более сотни украинцев из-за закрытия авиасообщения в Украине.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Таиланд, туристы, карантин, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
УкраинаЦэГабон    23.03.2020, 10:58
Оценка:  -5
УкраинаЦэГабон
Денег нет?Но вы держитесь!Хорошего вам настроения.Ну и отдыха,разумеется.С местными леди-боями.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь