Тысячи украинцев не могут выехать домой из Таиланда

Многие из украинских туристов будут ждать открытия наших границ после 3 апреля, чтобы улететь по уже купленным билетам.

Около двух тысяч украинцев не могут вылететь из Таиланда домой после перекрытия Украиной авиасообщения в связи с карантином, пишет РБК.

Наши туристы продлевают визы в Таиланде, что стоит денег. Но намного больше цена перелета ближайший хаб - Дубай, Доху или Стамбул. Это единственная возможность вернуться в Украину, если исходить из инструкции на сайте посольства.

"Такую стоимость большинство не может или не хочет себе позволять (учитывая, что у всех билеты уже куплены). До Дубая из Бангкока билет стоит 500-700 долларов на одного, из Дубая до Киева еще 260. Не каждая семья из 3-4 человек такой перелет может себе позволить. В Доху, вроде бы, дороже, или так же", - рассказала украинка Регина в комментарии информагентству.

Еще украинцы боятся, что их могут просто не посадить на самолет - говорят, что уже были такие случаи с рейсами в Стамбул и Доху. Они ожидают запуск нескольких рейсов из Таиланда в Украину. Многие остались ждать открытия украинских границ после 3 апреля, чтобы улететь по уже купленным билетам.

Украинское посольство рекомендует приобретать билеты, поскольку неизвестно будут ли, когда и откуда дополнительные спецрейсы.

В понедельник, 23 марта, наши граждане в Пхукете под офисом миграционной службы планируют записать видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому.

Ранее сообщалось, что в Испании на Канарах застряли около 80 украинцев , они оказались в блокаде на курортном острове Тенерифы.

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