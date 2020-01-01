Слушание по делу МН17 пройдет сегодня за закрытыми дверями из-за пандемии

23 марта пройдет очередное слушание в деле сбитого на Донбассом Boeing рейса МН17.

Сегодня, 23 марта, в Нидерландах пройдет очередное судебное заседание в деле о сбитом в 2014 году над Донбассом малазийском лайнере Boeing рейса МН17. Из-за всемирной пандемии заседание пройдет за закрытыми дверьми. Об этом сообщает "Укринформ".

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Заседание начнется в 10:00. Желающие смогут следить за судебным процессом через прямую трансляцию. Из-за объявленной карантина на заседании будет присутствовать только один нидерландский прокурор.



По делу проходят четыре фигуранта: три россиянина - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и один украинец - Леонид Харченко. Ни один из фигурантов не прибыл в суд.



Гражданин РФ, подполковник ГРУ Олег Пулатов заявил о желании участвовать в процессе, однако неизвестно, будет ли его защита присутствовать на сегодняшнем заседании.



Напомним, в деле МН17 представили новых свидетелей.

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