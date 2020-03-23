В Китае заявили о выздоровлении 90% больных COVID-19

Всего с начала пандемии вируса в КНР заразились более 80 тысяч граждан, вылечиться удалось более 70 тысячам.

В больницах остались пять тысяч человек

В больницах Китая остается чуть больше пяти тысяч пациентов, что говорит о значительном снижении количества заболевших коронавирусом, сообщил госкомитет по вопросам здравоохранения страны, пишет Газета.ru.

Так, всего за время пандемии в КНР были зафиксированы 81 093 случая заболевания коронавирусом, при этом смогли излечиться от болезни 72 703 человека. Это составляет 89,65% от всего количества инфицированных.

Напомним, в субботу 21 марта в городе Ухань провинции Хубэй (центральный Китай) не было зарегистрировано ни одного подтвержденного случая коронавируса.

Как известно, в КНР уже начали испытания вакцины от COVID-2019 на людях. Препарат был разработан специалистами Академии военных медицинских наук Народно-освободительной армии Китая.

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