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Минск для "защиты" от COVID-19 окропили из вертолета святой водой

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В столице Беларуси провели молебен о защите города от коронавируса, а затем предстоятель церкви "осенил город святым крестом-мощевиком" из вертолета.
Минск окропили с неба святой водой для защиты от коронавируса
Минск окропили с неба святой водой для защиты от коронавируса
church.by

В Минске предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Павел облетел город на вертолете и окропил его святой водой для "защиты" от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба БПЦ в понедельник, 23 марта.

"Паника, вызванная распространением коронавируса, притупляет разум", - сказал Павел во время богослужения и призвал горожан не паниковать.

После молебна митрополит совершил воздушный крестный ход над белорусской столицей и окропил город с неба.

"С высоты полета призывали Божие благословение на жителей Белой Руси и, осеняя город святым крестом-мощевиком и иконой Божией Матери Державной, окропили столицу святой водой, чтобы Господь оградил нашу землю и благочестивый народ Белой Руси от губительной эпидемии", - передает пресс-служба БПЦ.

Ранее Филарет заявил, что однополые браки стали причиной коронавируса. Глава УПЦ КП назвал однополые браки причиной эпидемии коронавируса в мире. Он также назвал гомосексуализм злом.

Также сообщалось, что ПЦУ вводит ограничения в церквях из-за коронавируса. Теперь храмы должны прекратить богослужения или проводить их с участием не более 10 человек. Ограничения касаются и святых таинств.

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Теги: Беларусь, крестный ход, молебен, Минск, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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