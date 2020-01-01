Журналисты рассказали о причинах низкой смертности от COVID-19 в Германии

Показатель смертности от COVID-19 в Германии - около 0,3%.

Уровень заболеваемости CJVID-19 в Германии - один из самых высоких в мире. При этом показатель смертности ниже, чем в других европейских странах:по данным на утро 20 марта 44 летальных случаев на 15320 случаев заражения (около 0,3% смертности). На "Радио Свобода" вышел материал о факторах, которые могли способствовать такой ситуации.

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В Италии на 41 035 заболевших зафиксировали 3405 смертей (8,29%), в Испании - 833 смертей при 18077 случаях заражения (около 4,6%). Германия, имея низкий показатель смертности(около 0,3%), не принимала с начала пандемии таких жестких карантинных мер, как вышеперечисленные страны.



Журналисты объясняют ситуацию в Германии следующими факторами.



Тесты на коронавирус

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"Мы можем проводить более 160 000 тестов в неделю, и это количество может быть увеличено", - отметил профессор Института имени Роберта Коха Ротар Вилер.



Немецкие лаборатории выявляют людей-переносчиков коронавируса, у которых нет обозначенных симптомов заболевания. 160 000 тестов в неделю помогают идентифицировать зараженных и изолировать их.



В Украине, к сожалению, ситуация кардинально другая. С начала года по 20 марта вирусологическая лаборатория Центра общественного здоровья изучила около 600 образцов на COVID-19.

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Возраст заболевших.



Более 80% зараженных в Германии - люди моложе 60 лет. При этом нельзя исключать, что распространение вируса изменит ситуацию и приведет к большему количеству жертв среди старших жителей страны.



Стоит отметить что Италия находится на втором месте по количеству старшего населения в мире (после Японии). 23% итальянцев старше 65 лет.

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Готовность к пандемии



Германия имеет достаточные медицинские ресурсы и изначально была готова к возгоранию. Немецкие больницы оснащены 25 000 аппаратами искусственной вентиляции легких, а на прошлой неделе правительство заказало еще 10 000 экземпляров. Кроме того, власти заявили об увеличении коек интенсивной терапии до примерно 56 000.



В Италии аппаратов искусственной вентиляции легких намного меньше - всего около 5 000



Напомним, в Италии рассказали о причинах большой смертности от COVID-19.

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