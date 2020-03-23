Во Франции испытали лекарство от коронавируса

Хотя единого и универсального препарата от коронавируса еще не изобрели, в исследованиях используют гидроксихлорохин и азитромицин.

Во Франции заявили об успешных результатах клинического исследования действия комбинации двух препаратов против коронавируса — гидроксихлорохина и азитромицина, пишет Риа. новости со ссылкой на журнал International Journal of Antimicrobial Agents.

Как известно, в настоящий момент нет препаратов для лечения COVID-19. При этом в нескольких сотнях клинических испытаний, которые проводятся по всему миру, изучается действие на коронавирус существующих лекарств, одобренных для других показаний.

В основном исследования строятся вокруг двух групп препаратов: ремдесивира — внутривенного лекарственного средства с широкой противовирусной активностью, которое ингибирует репликацию вируса посредством преждевременного прекращения транскрипции РНК, и антималярийных препаратов хлорохина и гидроксихлорохина.

Ранее лекарство от коронавируса разработали в Китае . Позже были опубликованы результаты его тестирования.

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