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Во Франции испытали лекарство от коронавируса

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Хотя единого и универсального препарата от коронавируса еще не изобрели, в исследованиях используют гидроксихлорохин и азитромицин.
Ученые исследовали препарат от COVID-19
Ученые исследовали препарат от COVID-19
 
Во Франции заявили об успешных результатах клинического исследования действия комбинации двух препаратов против коронавируса — гидроксихлорохина и азитромицина, пишет Риа. новости со ссылкой на журнал International Journal of Antimicrobial Agents.
 
Как известно, в настоящий момент нет препаратов для лечения COVID-19. При этом в нескольких сотнях клинических испытаний, которые проводятся по всему миру, изучается действие на коронавирус существующих лекарств, одобренных для других показаний.
 
В основном исследования строятся вокруг двух групп препаратов: ремдесивира — внутривенного лекарственного средства с широкой противовирусной активностью, которое ингибирует репликацию вируса посредством преждевременного прекращения транскрипции РНК, и антималярийных препаратов хлорохина и гидроксихлорохина.
 
Ранее лекарство от коронавируса разработали в Китае. Позже были опубликованы результаты его тестирования.
 
Параллельно в Италии нашли лекарство, помогающее инфицированным коронавирусом.

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Теги: Лекарственные препараты, Франция, лекарства, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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