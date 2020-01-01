Нападение крокодила на женщину сняли на видео

Пострадавшую, 70-летнюю женщину, вытащили из реки и доставили в частную больницу с ранами на спине и ногах.

В Индии крокодил напал на пожилую женщину. Один из очевидцев снял происходящее на видео. Подробности сообщило издание The Times of India

Хищник схватил женщину за ногу, когда она стирала в реке, стоя по колено в воде. Это увидели двое прохожих и стали звать на помощь. Тем временем, крокодил утащил женщину под воду.

Несколько мужчин бросились на помощь. Сначала они били по воде палками, чтобы напугать хищника, а затем вступили с ним в борьбу и вынудили отпустить женщину.

Пострадавшую вытащили из реки и доставили в больницу с многочисленными ранами. Через несколько часов она скончалась.

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