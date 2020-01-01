В Италии из-за коронавируса умерли трое украинцев - МИД

В МИД сообщили о ситуации с украинцами, заболевшими коронавирусом в Италии.

По данным на 23 марта, в Италии трое украинцев скончались от заболоеваний связанных с коронавирусной болезнью. Еще двое граждан Украины инфицированы и проходят лечение. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

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"Количество подтвержденных инфицированных коронавирусом - 53 тыс. 578 (больше случаев в регионах Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт). Летальных случаев - 4 тыс. 827. Инфицированных украинцев - 2", - сказал Погорельцев.



Дипломат отметил, что на данный момент одна украинка вылечилась от коронавируса в Италии.



"Информации о новых случаях заражения граждан Украины на территории страны нет", - добавил Погорельцев.



Напомним, в Китае заявили о выздоровлении 90% больных COVID-19.

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