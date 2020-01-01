В Китае оценили сроки окончания пандемии в Европе

Пандемия коронавируса в Европе может затянуться на пару лет, считают китайские специалисты.

В ближайшее время пандемия в Европе не закончится

Европе может потребоваться два года, чтобы справиться с пандемией коронавируса, считает один из ведущих китайских вирусологов Чжан Вэньхун - руководитель Шанхайской экспертной группы по COVID-19, сообщает South China Morning Post.в понедельник, 23 марта.

"Будет совершенно нормально, если вирус будет появляться и исчезать, и это продлится один или два года", - сказал Чжан.

"Могу сказать: забудьте о том, что пандемия закончится в Европе в ближайшем будущем", - добавил он.

Эксперт считает, что пандемия неизбежно затянется, и когда она будет взята под контроль будет зависеть от глобальных усилий по ее сдерживанию.

"Чтобы решить проблему в короткий промежуток времени, меры должны быть чрезвычайно радикальными", - сказал Чжан Вэньхун.

"Если бы только во всем мире можно было прекратить все перемещения на четыре недели, пандемию можно было бы остановить", - сказал он, но добавил, что ему "трудно даже представить", что это возможно.

По словам эксперта, Китаю в борьбе с коронавирусом помогло то, что в самом начале распространения инфекции учреждения, многие предприятия, учебные заведения были закрыты по случаю "Праздника весны", что значительно сократило контакты населения.

По данным на утро 23 марта в мире вследствие коронавируса скончались уже 14706, больше всего - в Италии (5476.).

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