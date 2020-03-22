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В Сенате США впервые выявили коронавирус

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Две недели назад политик посетил мероприятие в Луисвилле, штат Кентукки, после чего у несколько присутствующих нашли коронавирус.
В США первый сенатор заразился коронавирусом
В США первый сенатор заразился коронавирусом
Chris Kleponis/Global Look Press
 
В американском Сенате заболел на коронавирус первый политик, республиканец Рэнд Пол, о чем он сообщил в Twitter.
 
В заявлении отмечается, что сенатор чувствует себя хорошо и находится в карантине.
 
"Его болезнь протекает бессимптомно, его проверили в качестве меры предосторожности из-за большого количества путешествий и посещенных мероприятий. Ему не было известно о прямом контакте с инфицированным лицом", - говорится в заявлении сенатора в Twitter.
 
 
По данным CNN, две недели назад политик посетил мероприятие в Луисвилле, штат Кентукки, после которого несколько присутствующих сдали положительный тест на коронавирус, в частности, жена мэра города.
 
После этого заявления сенаторы от штата Юта от республиканцев и демократов Майк Ли и Митт Ромни объявили, что перейдут на карантин.
 
Как сообщал Корреспондент, у двух конгрессменов США подтвердили коронавирус. Речь идет о представителях Республиканской и Демократической партий.
 
Как известно, Капитолий и Белый дом закрылись из-за коронавируса.  Капитолий будет закрыт для посетителей до 1 апреля. 

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Теги: США, конгресс, сенат, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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