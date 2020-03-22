В Сенате США впервые выявили коронавирус

Две недели назад политик посетил мероприятие в Луисвилле, штат Кентукки, после чего у несколько присутствующих нашли коронавирус.

В американском Сенате заболел на коронавирус первый политик, республиканец Рэнд Пол, о чем он сообщил в Twitter.

В заявлении отмечается, что сенатор чувствует себя хорошо и находится в карантине.

"Его болезнь протекает бессимптомно, его проверили в качестве меры предосторожности из-за большого количества путешествий и посещенных мероприятий. Ему не было известно о прямом контакте с инфицированным лицом", - говорится в заявлении сенатора в Twitter.

Senator Rand Paul has tested positive for COVID-19. He is feeling fine and is in quarantine. He is asymptomatic and was tested out of an abundance of caution due to his extensive travel and events. He was not aware of any direct contact with any infected person. — Senator Rand Paul (@RandPaul) March 22, 2020

По данным CNN, две недели назад политик посетил мероприятие в Луисвилле, штат Кентукки, после которого несколько присутствующих сдали положительный тест на коронавирус, в частности, жена мэра города.

После этого заявления сенаторы от штата Юта от республиканцев и демократов Майк Ли и Митт Ромни объявили, что перейдут на карантин.

Как сообщал Корреспондент, у двух конгрессменов США подтвердили коронавирус. Речь идет о представителях Республиканской и Демократической партий.

Как известно, Капитолий и Белый дом закрылись из-за коронавируса. Капитолий будет закрыт для посетителей до 1 апреля.

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