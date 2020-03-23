В Молдове COVID-19 подтвердили у 8 паломников, вернувшихся из Украины

Власти опасаются, что инфицированной может оказаться вся группа, вернувшаяся этим автобусом.

Группа молдавских верующих во время эпидемии коронавируса поехала автобусом в Почаевский монастырь (Тернопольская область), а по возвращении домой у восьми из них подтвердили инфицирование COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику, пишет молдавское издание ZDG.

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“Граждане, которые поехали во время эпицентра эпидемии в монастырь в Украине, и теперь уже восемь зараженных людей оттуда, и есть риск того, что весь автобус инфицирован. Ничто нас не спасет, если мы бессознательно едем инфицироваться“, - заявил молдавский премьер.

Он призвал граждан страны “молиться дома, не ходить в церкви, поскольку ставим под угрозу жизнь наших близких“.

Напомним, в Италии от коронавируса лечат двух украинцев. Всего в стране почти 54 тысячи подтвержденных случаев коронавируса. Около пяти тысяч зараженных скончались.

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