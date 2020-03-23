Россия разрешила жителям "ЛДНР" въезд в страну
Правительство России разрешило въезд в страну для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, несмотря на карантин в связи с коронавирусом, сообщает ТАСС.
"В связи с экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, руководствуясь принципами гуманности, положения (об ограничении въезда в РФ) не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - говрится в сообщении.
Этим документом вносится изменение в распоряжение от 16 марта, согласно которому из-за распространения коронавируса временно был ограничен въезд в Россию граждан других стран, в том числе Беларуси.
Роспотребнадзору поручили обеспечить осуществление санитарно-карантинного контроля.
Ограничения на въезд иностранных граждан на территорию РФ установлены на период с 18 марта по 1 мая 2020 года.
Как сообщалось, на 21 марта в России под медконтролем более 36 тысяч человек из-за коронавируса. Почти все заболевшие россияне в последние две недели посещали страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.
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