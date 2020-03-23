Россия разрешила жителям "ЛДНР" въезд в страну

Российские власти исключили жителей "республик" из числа тех, кому запрещен въезд на территорию страны.

Правительство России разрешило въезд в страну для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, несмотря на карантин в связи с коронавирусом, сообщает ТАСС.

"В связи с экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, руководствуясь принципами гуманности, положения (об ограничении въезда в РФ) не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - говрится в сообщении.

Этим документом вносится изменение в распоряжение от 16 марта, согласно которому из-за распространения коронавируса временно был ограничен въезд в Россию граждан других стран, в том числе Беларуси.

Роспотребнадзору поручили обеспечить осуществление санитарно-карантинного контроля.

Ограничения на въезд иностранных граждан на территорию РФ установлены на период с 18 марта по 1 мая 2020 года.

Как сообщалось, на 21 марта в России под медконтролем более 36 тысяч человек из-за коронавируса. Почти все заболевшие россияне в последние две недели посещали страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet