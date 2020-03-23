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Россия разрешила жителям "ЛДНР" въезд в страну

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Российские власти исключили жителей "республик" из числа тех, кому запрещен въезд на территорию страны.
Несмотря на карантин, Россия открыла границу для "ЛДНР"
Несмотря на карантин, Россия открыла границу для "ЛДНР"

Правительство России разрешило въезд в страну для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, несмотря на карантин в связи с коронавирусом, сообщает ТАСС.

"В связи с экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, руководствуясь принципами гуманности, положения (об ограничении въезда в РФ) не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - говрится в сообщении.

Этим документом вносится изменение в распоряжение от 16 марта, согласно которому из-за распространения коронавируса временно был ограничен въезд в Россию граждан других стран, в том числе Беларуси.

Роспотребнадзору поручили обеспечить осуществление санитарно-карантинного контроля.

Ограничения на въезд иностранных граждан на территорию РФ установлены на период с 18 марта по 1 мая 2020 года.

Как сообщалось, на 21 марта в России под медконтролем более 36 тысяч человек из-за коронавируса. Почти все заболевшие россияне в последние две недели посещали страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

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Теги: Россия, вирусы, Вирус, Коронавирус, ДНР, ЛНР, Запрет на въезд, ДНР новости, ЛНР новости
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
sebax    23.03.2020, 14:24
Оценка:  +3
sebax
Тепер хай Леніна ідуть у мавзолей цілують
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